Григорян – об Угальде: «Он великолепно открывается между линиями, разносторонняя «девятка»

Российский тренер Александр Григорян высказался о зимнем новичке московского «Спартака» Манфреде Угальде. Костариканец перешёл в «Спартак» из нидерландского ПСВ и уже отметился двумя голами за новый клуб.

«Босилось в глаза: он великолепно открывается между линиями, разносторонняя «девятка». А ещё очень раскрепощён, оставляет себя для финального усилия, это признак класса», - делится Григорян для Metaratings.

В сезоне в составе «Твенте» Манфред ранее оформил девять голов и ещё семь раз отдал семь голевых передач.

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