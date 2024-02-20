Появились подробности перехода Рыбчинского в «Балтику»

Калининградская «Балтика» объявила об аренде у московского «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского. Арендное соглашение между балтицами и «железнодорожниками» по игроку заключено на ближайшие полгода.

Напомним, ранее с футболистом попрощался его родной «Локомотив». Контракт Рыбчинского с «Локо» действует до лета 2024 года, как раз в этот момент истечёт и заключённое арендное соглашение. После Рыбчинский может подписать контракт с «Балтикой» на правах свободного агента.

В этом сезоне Дмитрий сыграл за «Локо» в 13 матчах, но отметился в них всего лишь одним оформленным в Кубке России ассистом.