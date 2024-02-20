Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «Зенит» вошёл в топ-5 клубов Европы по затратам в зимнее трансферное окно.

«Это большой плюс, что у клуба есть такие возможности. Но другой вопрос, насколько это целесообразно? Какая вообще целесообразность у таких трат, когда команда не выступает в еврокубках? Это вызывает большие вопросы. Причем есть вопросы и к другим клубам России за последнее время. Зачем они тратят такие деньги, играя исключительно в РПЛ? Ради чего? Чтобы выиграть чемпионат России просто.

Я думаю, что у нас есть клубы, у которых возможности схожи с «Зенитом». Я не говорю про «Факел», который собирает с мира по нитке, чтобы остаться в РПЛ. Но у нас есть клубы со спонсорами в лице крутых корпораций, которые не хуже «Газпрома». Вопрос, почему они не создают такие крепкие команды. Когда у кого-то бюджет 110 миллионов, а у кого-то 100, в этом ничего страшного нет. Разница не столь ощутима. А вот когда у одних 100, а других 5, вот это уже проблема. У «Зенита» серьезные возможности, и многих болельщиков других клубов это раздражает. Но нужно понимать, что у других наших клубов есть тоже очень крупные спонсоры. Это уже не к «Зениту» вопросы, почему у них не получается создать команды сильные», - сказал Лепёхин.