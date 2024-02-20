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Ненахов — о сборах «Локомотива»: «Некоторые начинают подбешивать»

20 Февраля 2024 • 22:21 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
24.02 17:00

Игрок «Локомотива» Максим Ненахов сообщил, как проходят тренировочные сборы перед возобновлением чемпионата России после зимней паузы.

«Психологически проводить столько времени на сборах тяжело, на самом деле. С одними и теми же людьми, начинают некоторые подбешивать (смеётся)», - цитирует игрока официальный сайт «Локомотива».

Также защитник отметил, что футболисты команды начинают прибавлять в физическом плане и смогут показать все свои способности в первых матчах в марте.

«Железнодорожники» располагаются на четвёртой позиции турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе 31 балл.


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