Столичный «Локомотив» в своём телеграм-канале официально объявил об уходе из клуба Дмитрия Рыбчинского. Полузащитник продолжит карьеру в калининградской «Балтике».

Рыбчинский сыграл в главной команде «Локомотива» 85 матчей, забил два гола и оформил 10 голевых передач. Будучи игроком «Локо», новичок балтийцев двукратным обладателем Кубка России и один раз завоёвывал Суперкубок страны. Также Рыбчинский был победителем молодёжного первенства России. Футболист, отметим, является уроженцем Москвы и воспитанником «железнодорожников», ему 25 лет.

«Благодарим Диму за игру в составе «Локомотива» и желаем ему удачи в будущем», - обратились к игроку в «Локо» напоследок.