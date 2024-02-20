Агент: «Макарчук — не человек, который боится конкуренции»

Агент Марьяна Кашчелан, представляющая интересы защитника «Сочи» Артёма Макарчука, высказалась об отказе игрока переходить в «Зенит».
Ранее появилась информация, что Макарчук отказался переезжать в Санкт-Петербург, чтобы не сидеть на скамейке запасных под Дугласом Сантосом.
«Макарчук — не тот человек, который боится конкуренции. Сейчас он сфокусирован только на «Сочи», а также на том, чтобы выдавать максимум на поле», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Макарчук принял участие в 17 матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями.
По итогам 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.
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