Лидер РПЛ «Краснодар» может выкупить 29-летнего вингера Виктора Са у бразильского «Ботафого» за сумму в 1,3 млн евро. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее о том, что Са отправился в полугодовую аренду в «Краснодар», сообщил инсайдер Иван Карпов. Он отметим, что этот трансфер «быки» провернули без одобрения главного тренера Владимира Ивича.

Пресс-служба «быков» в своих соцсетях пока что не объявляла новичке из знаменитого бразильского клуба.

Стоимость Са согласно порталу Transfermarkt – 1,8 млн евро. 27 марта легионер отметит свой 30-летний юбилей.