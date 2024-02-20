Дмитрий Черышев назвал сильнейшую сторону Тюкавина

Дмитрий Черышев, главный тренер «Шинника», которые не понаслышке знаком с европейскими турнирами, порассуждал о возможном отъезде форварда «Динамо» Константина Тюкавина в Европу. А также назвал его самую сильную сторону на футбольном поле.

«Трудно сказать, будет ли он следующим российском футболистом, отправившимся в Европу. Зависит от его игры и интереса к нему. Но перспективы большие, он может забить мяч в ворота из ситуации, которая даже не предполагает намёка на гол», - делится Черышев для Legalbet.

Напомним, в этом сезоне в активе молодого форварда динамовцев набралось девять голов и шесть ассистов в рамках 23 матчей.