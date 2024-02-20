Хиддинк предположил, сколько ещё лет Россия будет без еврокубков

Бывший наставник сборной России Гус Хиддинк ответил на вопрос, когда российские команды будут снова допущены до участия в европейских соревнованиях.

«Я не знаю, когда российские клубы вернут в еврокубки. Думаю, это точно не произойдет в ближайшие пять лет. Все понимают причины», — приводит слова нидерландского тренера портал «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах в 2022 году.

Стоит сказать, что ранее сборная России уже пропустила чемпионат мира и Лигу наций, а также не сможет принять участие на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Германии этим летом.