Смолов сообщил, что получил травму спины

Форвард столичного «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, почему пропустил минувший контрольный матч против «Крыльев Советов» (5:1).

«У меня небольшое повреждение спины. Пока не знаю, сколько пропущу», — заявил Смолов на онлайн‑встрече с поклонниками «бело-голубых».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором четырех ассистов.

После 18 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 32 зачетных балла.

Возобновление чемпионата состоится в начале марта.