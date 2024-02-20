Известный алжирский агент Ахен Хамлти специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о самом свежем пополнении состава московского ЦСКА – это алжирский полузащитник Сидахмед Айсауи.

Что вы можете сказать о нём?

Да, я знаю этого футболиста. Сидахмед Айсауи талантливый футболист, умеет играть в центре поля и успевает и в обороне, и в атаке. У него хороший удар, он хорошо видит поле. Айсауи важный игрок нашей молодежной сборной.

Его можно назвать его восходящей звездой алжирского футбола?

Слишком рано говорить о таком, он даже ни разу не играл за взрослую команду в чемпионате Алжира. Это не редкость, очень многие сильные алжирские футболисты уезжали в молодом возрасте в другие страны и показывали себя уже там.

ЦСКА объявил о переходе Айсауи