Лепёхин отреагировал на отказ Макарчука переходить в «Зенит»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался об отказе защитника «Сочи» Артёма Макарчука в санкт-петербургский клуб.

«Макарчук решил, что ему не нужно ввязываться в ложную конкуренцию. Серьезный ли это удар по Зениту? Нет, обычный рабочий момент. Такой момент, наверное, не один. Просто эту ситуацию пресса узнала», — цитирует Лепёхина «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Сочи» пять миллионов евро за Макарчука, но сам футболист не захотел сидеть на скамейке «сине-бело-голубых».

В текущем сезоне 28-летний защитник появился на поле в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.