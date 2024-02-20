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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Академия ЦСКА хорошо работает»

20 Февраля 2024 • 20:26 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
24.02 17:00

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием о трансферной политики столичного коллектива по отношению к своим воспитанникам.

«Тенденция продажи своих воспитанников говорит о том, что академия ЦСКА хорошо работает. Появляются конкурентоспособные воспитанники для РПЛ, но, к сожалению, не для ЦСКА», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Эксперт признался, что хотел бы видеть в ЦСКА воспитанников команды, ведь если их собрать из других клубов, то сейчас получился бы неплохой коллектив.

По итогам 18 сыгранных туров подопечные Владимира Федотова идут на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе «красно-синих» 28 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин

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