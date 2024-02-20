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Лещук: «В России всегда хотел играть только в «Динамо»

20 Февраля 2024 • 20:21 Комментировать

Голкипер московского «Динамо» и воспитанник «бело-голубых» Игорь Лещук заявил, что если и думает о переходе в другую команду – то в зарубежную. А что касается в России, в родной стране Лещук всегда хотел защищать цвета родного клуба.

«Если и представлял себя в другой команде, то только в зарубежной. В России всегда хотел играть только за «Динамо», тут уже всё родное. «Динамо» - второй дом, из него не хочется уходить», - говорит Лещук Youtube-каналу «Динамо».

Отметим, что в текущем сезоне 27-летний голкипер провёл уже 11 матчей за московский клуб. В них он пропустил 14 голов и пять раз сохранил свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук
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