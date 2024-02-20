Футбольный эксперт Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о подготовке «Спартака» к рестарту РПЛ и контрольном матче с «Абдыш-Ата».

- Угальде вышел в контрольном матче с «Абдыш-Ата» на десять минут и забил головой. Уже вписывается в игру?

- Если не брать во внимание соперника и говорить именно об Угальде, после первого матча было видно, что парень неплохой, хотя многие его не знали, и показалось, что ему не хватает габаритов для форварда. Но было заметно по следующим играм, что он быстрый и креативный. Стало ясно, что у него есть хорошие качества. А то, что он забил головой, рост здесь не так важен. Мяч летит на голову, ты бьешь и забиваешь. Я много в своей жизни видел высоких футболистов, а они головой не забивали.

- То есть, Угальде обладает голевой чуйкой?

- Конечно.

- Он реально сможет побороться с Соболевым за место в составе?

- Это самая большая интрига, потому что все ребята не могут выйти в основе. Парня купили за большие деньги, и он должен выходить и играть. Но на этой позиции есть еще три-четыре футболиста.

- Соболев провел почти весь матч с «Абдыш-Ата», но отличиться не смог. Плюс не реализовал пенальти.

- Это не играет никакой роли. Ну, не забил и не забил. Ничего страшного. В товарищеских встречах можно забить десять мячей, а потом выйти в чемпионате и ничего не реализовать.

- В стартовом составе на этот товарищеский матч вышел только один легионер - Рябчук, остальные россияне. Какую цель Абаскаль мог преследовать таким решением?

- Да никакую. Это сборы. Все тренируются. В прошлом матче был другой состав. Никакой роли это не играет. Вы же не думаете, что против «Зенита» выйдет Рябчук и только русские ребята. Такого не будет. Просто в команде сейчас за тридцать человек и все должны получить практику в контрольных матчах. С таким соперником, как «Абдыш-Ата», мог и сам Абаскаль выйти. Другое дело, что он играть не умеет. Вот какой парадокс получается.

- Есть мнение, что с «Зенитом» в обороне выйдет пара Бабич – Чернов. Вы такое допускаете?

- Мы не знаем, что в голове у Абаскаля и тренерского штаба. Кто мне больше нравится: Дуарте или Чернов? Не буду говорить на эту тему. Это бесполезное занятие. Есть тренеры, который получают за это деньги.

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- Какие перспективы в матче с «Зенитом»?

- Сейчас многие говорят, что «Зенит» разорвет «Спартак», потому что игра будет в Питере. Плюс им надо набирать очки и отрываться от «Краснодара». Но я не уверен, что так получится. «Красно-белые» могут создать команде Семака множество проблем. «Спартак» находится в хороших физических кондициях после сборов. Он должен создавать моменты, бегать без остановки, прессинговать. Мотивация тоже будет запредельная.

- Есть предчувствия, как будет выступать команда Абаскаля весной?

- Она должна быть в тройке с закрытыми глазами, если судить по составу и бюджету. Но там много не футбольного, потустороннего, поэтому команда бултыхается. Надо посмотреть рестарт чемпионата. От игры с «Зенитом» многое будет зависеть.

Елена Григорьевская