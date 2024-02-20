Аленичев: Хотелось бы, чтобы Промес выучил русский язык

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на слова Егора Титова, который заявил, что считает нападающего «красно-белых» Квинси Промеса своим.

— Посмотрите, сколько он играет в России. Болельщики его очень любят. Конечно, он уже свой. Хотелось бы, чтобы он по‑русски начал хорошо говорить и выучил наш язык. За это время уже можно было (смеется), — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, Промес проводит уже седьмой сезон в составе «Спартака». В текущей кампании 32-летний футболист сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь голов и стал автором восьми ассистов.

После 18 туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.