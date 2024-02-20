​Вагнер Лав впервые рассказал, из-за кого ЦСКА отказался его возвращать в 2020 году

Бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав высказался на тему своего возможного возвращения в московский клуб летом 2020 года. Тогда, как известно, бразилец в итоге оказался в «Кайрате».

«Что было летом 2020-го? Я об этом ещё ни разу не говорил, но сейчас расскажу. Врач – не знаю, кто именно – сказал, что мне осталось играть в футбол лишь год. Говорили, что у меня проблемы с коленом, что я поиграю максимум год. Поэтому ЦСКА от меня в 2020-м отказался. И только поэтому я не вернулся.

Общался ли я с Гинером? Напрямую – нет, потому что в ЦСКА за футбол отвечают другие люди. У меня был контракт с «Коринтиансом», они попросили его расторгнуть, чтобы вернуться в ЦСКА. Я так и сделал, мы пришли к соглашению. Меня попросили пройти обследование в Бразилии. Я сделал это, результаты отправил в Россию. И кто-то из врачей на той стороне сказал, что я буду не в состоянии играть больше года, максимум двух», - сказал Вагнер Лав в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

Отметим, что 39-летний Вагнер Лав до сих пор играет в футбол.