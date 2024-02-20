Аленичев: «Промес отключился от всех проблем и сосредоточился на футболе»

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации нападающего «красно-белых» Квинси Промеса, который ранее был приговорён к шести годам колонии в Нидерландах.

«Состоялся только официальный приговор, но шумиха вокруг Квинси была давно. Он с этим справлялся. Так понимаю, он отключился от всех околофутбольных проблем и сосредоточился на футболе», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

По мнению специалиста, Промес принесет еще много пользы «Спартаку», главное, чтобы обошлось без травм, ведь без него команда выглядит совсем другой.

В сезоне-2023/24 Промес провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и записал на свой счет восемь результативных передач.

Контракт нидерландца с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года.