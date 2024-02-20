Мостовой назвал главное преимущество «Краснодара»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, кто на данный момент является лидером «Краснодара».

«Думаю, там нет явного лидера. Нет одного какого-то игрока, который бы выделялся на фоне других. У «Краснодар» есть команда, лидер есть в каждой зоне, в этом и есть их главное преимущество», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в обороне у «Краснодара» есть Алонсо, в центре играют Сперцян и Кривцов, а впереди действует Кордоба. У «быков» сильный основной костяк, считает Мостовой.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России. В 18 турах подопечные Владимира Ивича смогли заработать 38 очков.