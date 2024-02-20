Карпов: «Краснодар» арендовал вингера «Ботафого» Са без согласия Ивича

Лидер Российской премьер-лиги в лице «Краснодара» на флажке трансферного окна подписал 30-летнего вингера из «Ботафого» Виктора Са. Об этом в своём телеграм-канале пишет инсайдер Иван Карпов.

«По моим данным, будет аренда до конца сезона с правом выкупа за сумму меньшую, чем футболиста оценивает Transfermarkt (1,8 млн евро). Отмечу, что Ивич [главный тренер «Краснодара»] эту кандидатуру не согласовывал», - поясняет Карпов.

Как добавил инсайдер, новичка «быки» взяли исключительно «только ради того, чтобы кого-нибудь взять» в это трансферное окно.

Свой 30-летний юбилей Са отметит совсем скоро, 27 марта.