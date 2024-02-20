«Ахмат» проиграл на сборах прямому конкуренту из РПЛ

Грозненский «Ахмат» во второй раз на подходящих к концу зимних сборах проиграл. Подопечные Мирослава Ромащенко не смогли совладать с прямым конкурентом по борьбе за выживание в РПЛ, «Оренбургом». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу уральского клуба.

Единственным голом в составе грозненцев отличился Светослав Ковачев. Отметим, что матч проходил в закрытом режиме.

Ранее «Ахмат» уже проиграл на сборах один из семи матчей – случилось это в игре с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (0:2), клубом Мелбет-Первой лиги.

Напомним, «Ахмат» и «Оренбург» соседствуют в турнирной таблице Премьер-лиги. У грозненцев 17 очков и 13-е место, а у уральцев – 15 очков и 14-я строчка.