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Известен результат секретного матча ​«Зенит» – «Локомотив»

20 Февраля 2024 • 19:09 Комментировать

Во вторник «Зенит» и «Локомотив» проводили товарищеский матч в Абу-Даби. Игра проходила в закрытом режиме, и клубы – во всяком случае, пока что – даже не огласили результат. Впрочем, телеграм-канал «Инсайды от Карпа» докладывает, что «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 1:1.

В этой игре счёт открыл защитник Наир Тикнизян, который, кстати говоря, этой зимой мог перейти из «Локомотива» в «Зенит», но звёзды не сошлись. А количество единиц на табло уравнял Матео Кассьерра.

До возобновления чемпионата России осталось совсем немного времени – матчи девятнадцатого тура пройдут 1, 2 и 3 марта.

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Локомотив Москва Зенит
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