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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «У Соболева должна повыситься мотивация, потому что появился сильный конкурент» эксклюзив

20 Февраля 2024 • 19:15 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о подготовке «Спартака» к рестарту РПЛ.

- В стартовом составе на товарищеский матч с киргизским «Абдыш-Ата» вышел только один легионер, остальные россияне. Какую цель Абаскаль мог преследовать таким решением?

- Логику этого тренера сложно понять. Осталось мало времени, и чемпионат скоро возобновится. Для «Спартака» рестарт начнется с двух сложных матчей, в которых нужен результат. Сейчас необходимо наигрывать состав и, видимо, Абаскаль спокоен за этот вопрос. Поэтому мне его решение с сегодняшним составом пока непонятно.

- Соболев не реализовал пенальти. Стоит ли делать выводы? Может еще не готов к рестарту?

- Мне кажется, у него наоборот сейчас должна повыситься мотивация, потому что появился сильный конкурент. В два центральных нападающих «Спартак» играть не будет. Соболеву надо быть максимально собранным и проявлять себя в любых матчах.

- Угальде вышел на десять минут и забил головой. Все больше он радует?

- Конечно. Он молодой, общительный, быстро адаптировался. Сейчас старается проявить себя. У него здесь есть шанс расти дальше. Так что у Соболева будут проблемы, потому что Угальде нацелен на борьбу за место в составе.

- В обороне вышла пара Джикия – Чернов, и есть мнение, что сейчас Чернов смотрится очень неплохо. Кому отделаете предпочтение: ему или Дуарте в паре с Бабичем?

- Видимо, Чернов хорошо подготовился к рестарту сезона и поэтому сейчас выглядит лучше. Но тут самое главное – кому отдает предпочтение Абаскаль. Если смотреть, то все трое, могут претендовать на вторую позицию центрального защитника. Первая прочно занята Бабичем. Остальные три защитника примерно одного уровня.

- Какие перспективы у «Спартака» в выездном матче с «Зенитом»?

- Пока я не вижу, кем Абаскаль будет играть. Должны выходить самые опытные и набравшие кондиции. «Зенит» находится в битве за чемпионство, и ему нужна только победа. Поэтому если москвичи добудут ничью, для них это будет очень хороший результат.

- Если говорить о составе «Спартака», мы увидим что-то привычное, все-таки в команде всего один новобранец?

- Сложно предсказать, что у Абаскаля в голове. «Зенит» чем-то удивить будет сложно. Только хорошо поставленной игрой и четкими действиями в обороне. Думаю, что преимущество у питерцев будет по всем позициям. Тем есть костяк, плюс добавились хорошие игроки. Семак со своим штабом работает давно и знает, как побеждать. Шансов на победу у москвичей мало. Но ничья возможна. Для этого нужен вариант состава, который будет контролировать игру, мяч, как можно меньше давать «Зениту» атаковать. Иначе питерцы могут просто смять соперника.

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- То есть, оборона «Спартака» во многом определит, наберет ли команда очки?

- Конечно. Будут играть наиболее опытные футболисты, которые умеют отрабатывать в защите. Они будут рассчитывать на быстрый переход из обороны в атаку, На Соболева, Промеса, Угальде.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Валерий Гладилин
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