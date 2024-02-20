Григорян назвал любимого новичка «Зенита»

Этой зимой питерский «Зенит» пополнили несколько игроков. Среди них вингер Артур, 18-летний вингер Педро, а также центральный защитник Нино и полузащитник Ильзат Ахметов. Российский тренер Александр Григорян назвал своего любимого новичка питерского клуба.

«Новички произвели приятное впечатление на Кубке Равноправия, но надо посмотреть их в РПЛ. Мне пока понравился бразилец Артур. Но это первое впечатление без аналитики», - делится Григорян для Metaratings.

Тренер добавил, что оценивает зимнюю трансферную кампанию «Зенита» как хорошую.

«Упаковались очень качественными игроками. Надо их посмотреть на деле», - говорит Григорян.

Первый официальный матч 2024 года «Зенит» проведёт 2 марта, соперником станет «Спартак» в рамках 19 тура РПЛ.