Мостовой: Мбаппе сделал бы «Спартак» чемпионом

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Спартак».

«Дал бы Мбаппе что-то «Спартаку»? Конечно, он забил бы 30 мячей в РПЛ за сезон, и «красно-белые» стали бы чемпионами. У нас лучшими бомбардирами становятся с 15 голами», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что «Спартак» регулярно подписывает новых футболистов, которых отдает через год. Причиной этому является то, что в клубе работает мало футбольных людей, считает Мостовой.

После 18 туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 очков.