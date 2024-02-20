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Мостовой: Мбаппе сделал бы «Спартак» чемпионом

20 Февраля 2024 • 18:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Астана
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Через 20 ч. 22 мин.

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Спартак».

«Дал бы Мбаппе что-то «Спартаку»? Конечно, он забил бы 30 мячей в РПЛ за сезон, и «красно-белые» стали бы чемпионами. У нас лучшими бомбардирами становятся с 15 голами», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что «Спартак» регулярно подписывает новых футболистов, которых отдает через год. Причиной этому является то, что в клубе работает мало футбольных людей, считает Мостовой.

После 18 туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 очков.

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Спартак Москва ПСЖ Александр Мостовой Килиан Мбаппе ещё теги

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