В Перми запустили первое в России производство футбольных бутс

В уральском городе Пермь запустили первое в России производство обуви для игры в футбол – бутс. Об этом в своём телеграм-канале пишет мэр Перми Эдуард Соснин.

Порядка года будущая продукция пермской фабрики «ТРЕК» проходила различные испытания и тесты, в том числе профессиональными спортсменами. Наконец, в первом квартале 2024 года стартовало массовое производство.

Теперь фабрика планирует производить 500 тыс. пар футбольной обуви в год, цена готово продукции будет составлять 2,5 тыс. руб. за пару, добавляет Ura.ru.

С 2004 по 2018 годы в Российской премьер-лиге играл пермский футбольный клуб «Амкар». Сейчас эта команда после возрождения в 2021 году выступает во Второй лиге.