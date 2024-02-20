Экс-форвард «Рубина» Кабзе: «В Турции было тяжело с Fan ID, но сейчас все счастливы»

Хасан Кабзе, бывший форвард казанского «Рубина» вспомнил как в его родной Турции вводили подобие паспорта болельщика (Fan ID) в России. Произошло это 10 лет назад.

«Слышал в России фанаты выступают против таких мер и отказываются от посещения матчей РПЛ. Но я не вижу ничего плохого в таких ID. Так, правоохранительные органы лучше следят за тем, чтобы соблюдались все правила», - говорит Кабзе Legalbet.

В России паспорт болельщика в РПЛ стал обязательным порядка года назад, с марта 2023 года. Тогда посещаемость матчей Премьер-лиги из-за этого значительно сократилась. Кабзе отметил, что в Турции изначально была такая же тенденция.

«В Турции было тяжело внедрить это, сейчас все счастливы. Турецкие фанаты категорически противостояли нововведениям. Теперь всё наладилось, недовольных больше нет», - добавляет Кабзе.