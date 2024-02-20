Терёхин: Вряд ли Тюкавин догонит по голам Кассьерру

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о перспективах нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в снайперской гонке РПЛ.

«Конечно, Тюкавину будет тяжело. Думаю, навряд ли догонит Кассьерру. В «Зените» состав посильнее, на Кассьерру идет много передач. Тюкавин еще забьет мячей 7-8», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

На данный момент лидером в таблице бомбардиров является форвард «Зенита» Матео Кассьерра, на счету которого 14 забитых мячей. Тюкавин идет на втором месте, отставая на шесть голов.

Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится в начале марта.