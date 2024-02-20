Терёхин: Чем раньше Тюкавин уедет в Европу, тем лучше

Экс-футболист «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о возможном отъезде форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Если у Тюкавина будет возможность, я бы на его месте уехал. Если руководству «Динамо» предложат хорошие деньги, почему нет? Надо в этом возрасте уезжать», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, чем раньше Тюкавин уедет, тем лучше будет для него.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет десять миллионов евро.