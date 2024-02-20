​Тикнизян забил «Зениту» в закрытом матче после срыва трансфера

В зимнее трансферное окно защитник Наир Тикнизян мог перейти из «Локомотива» в «Зенит». Впрочем, переход футболиста не состоялся. В прессе писали о том, что питерцы не смогли договорить с Наиром об условиях контракта.

Между тем, во вторник «Зенит» и «Локомотив» проводят в Абу-Даби товарищеский матч. Игра проходит в закрытом режиме, однако телеграм-канал «Инсайды от Карпа» смог раскопать информацию о ходе событий. По данным источника, после первого тайма «Локомотив» ведёт 1:0, и автором гола стал… Тикнизян!

До возобновления чемпионата России остаётся всего лишь 11 дней – матчи ближайшего тура пройдут 1, 2 и 3 марта.

​Семак высказался о сорвавшемся трансфере Тикнизяна в «Зенит»