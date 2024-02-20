Кавазашвили: Яшин — сильнейший вратарь за всю историю футбола

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает легендарного голкипера Льва Яшина лучшим в истории футбола.

«Я могу назвать много хороших вратарей, но не могу назвать лучшего иностранного голкипера за всю историю. Самый сильнейший, который был и остается, — это Лев Яшин», — заявил Кавазашвили Legalbet.

Эксперт рассказал, что Яшин умудрялся на протяжении долгих лет сохранять высокий уровень, несмотря на язву желудка, при которой запрещены большие нагрузки.

Напомним, Яшин остается единственным вратарем в истории футбола, получившим «Золотой мяч». Советский голкипер получил награду в 1963 году.