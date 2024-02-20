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Экс-игрок «Спартака» Алекс: Карпин приглашал меня в «Ростов»

20 Февраля 2024 • 17:16 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс рассказал, что мог оказаться в «Ростове».

— Когда я завершал карьеру, Карпин работал в «Ростове». Он даже общался со мной по поводу перехода в эту команду. Но меня это предложение не заинтересовало, — заявил Алекс на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Экс-футболист признался, что сейчас у него есть желание провести время в России и посмотреть за работой Карпина, ведь со временем он прокачал свой тренерский уровень.

Алекс защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2011 год. Последним клубом бразильца был «Интернасьонал», который он покинул в 2017 году и объявил о завершении карьеры.

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