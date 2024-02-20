​У Лесового остались обиды после ухода из «Динамо»

Атакующий полузащитник Даниил Лесовой сменил «Динамо» на «Маккаби» из Хайфы. Футболист ответил на вопрос, остались ли у него обиды на кого-то после ухода из московского клуба.

«Остались. Опять же, без конкретики», - сказал Лесовой в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

Лесовой успел провести три матча за «Маккаби». Результативными действиями 26-летний игрок пока что не отмечался.

Ближайший матч «Маккаби» проведёт в среду, 21 февраля, – против «Гента» на выезде в рамках стыкового раунда Лиги конференций. В первом матче израильтяне победили с минимальным счётом 1:0.

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