Вагнер Лав признался, что давал взятки гаишникам

Бывший форвард столичного ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопрос, давал ли он взятки гаишникам в России.

«Такое случалось несколько раз в России. Я вел машину, до этого выпил немного, меня остановили. Не помню, давал ли я тысячу, но подобные случаи происходили не раз», — заявил Вагнер Лав на YouTube-канала Nobel.

39-летний бразильский футболист защищал цвета московского коллектива с 2004 по 2012 год и в 2013 году.

На данный момент Вагнер Лав выступает за «Атлетико Гойяненсе». В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в восьми матчах чемпионата Гояно, в которых отметился двумя забитыми голами.