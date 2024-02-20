Сенников: «Локомотив» поборется за тройку»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился комментарием о перспективах «красно-зелёных» во второй части сезона РПЛ.

Специалист считает, что зимой «Локомотив» хорошо усилил свой состав, не потеряв при этом важных футболистов.

«В первой части сезона были небольшие спады, но команда находится в верхней части таблицы. «Локомотив» поборется за тройку. Хорошо, что Тикнизян остался. Он поможет команде», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

По итогам 18 сыгранных матчей подопечные Михаила Галактионова находятся на четвертой строчке в РПЛ, сумев набрать 31 очко.

В 19-м туре «Локомотив» встретится на выезде с «Динамо».