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​Ионов не прояснил ситуацию с будущим

20 Февраля 2024 • 15:37 Комментировать

Зимой нападающий Алексей Ионов остался без клубной прописки, покинув «Ростов». Опытный футболист получил вопрос о своём будущем, но не стал прояснять ситуацию.

«Все вопросы о моём будущем задавайте моему агенту. Я ничего не комментирую», - цитирует Ионова Metaratings.

В первой части сезона 2023/2024 Алексей Ионов поучаствовал в 17 матчах «Ростова». В них нападающий записал на свой счёт один результативный пас. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 35-летнего Ионова в 800 тысяч евро.

Отметим, что ранее Ионов поиграл за целый ряд российских команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Ионов
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