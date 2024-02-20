​Ионов не прояснил ситуацию с будущим

Зимой нападающий Алексей Ионов остался без клубной прописки, покинув «Ростов». Опытный футболист получил вопрос о своём будущем, но не стал прояснять ситуацию.

«Все вопросы о моём будущем задавайте моему агенту. Я ничего не комментирую», - цитирует Ионова Metaratings.

В первой части сезона 2023/2024 Алексей Ионов поучаствовал в 17 матчах «Ростова». В них нападающий записал на свой счёт один результативный пас. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 35-летнего Ионова в 800 тысяч евро.

Отметим, что ранее Ионов поиграл за целый ряд российских команд.