Деменко оценил вероятность того, что Угальде принесёт «Спартаку» чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко оценил целесообразность трансфера Манфреда Угальдя для борьбы за чемпионство. Напомним, в конце января «красно-белые» купили костариканца у «Твенте» за 13 миллионов евро.

«Стоит ли сейчас делать такие покупки, как Угальде, чтобы взять чемпионство? Тем более в этом сезоне будет сложно взять титул. Будет сложновато отыграть отрыв», – цитирует Деменко издание «Газета.Ру».

В первой половине сезона 21-летний Угальде отметился 7 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Нидерландов за «Твенте». За «Спартак» футболист ещё не дебютировал в официальных матчах.