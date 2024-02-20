В «Зените» заявили, что не вели переговоры по трансферу Макарчука

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе защитника «Сочи» Артёма Макарчука в санкт-петербургский клуб.

«Переговоры по переходу Макарчука не велись, мы его не рассматривали», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что 28-летний защитник отказался от перехода в «Зенит», потому что не хочет сидеть на скамейке запасных.

В текущей кампании Макарчук провел 19 встреч с учетом всех турниров и не записал на свой счет ни одного результативного балла.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Макарчука в два с половиной миллиона евро.