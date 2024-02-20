Деменко рассказал, усилит ли Помазун «Спартак»

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался насчёт того, стоит ли «красно-белым» покупать голкипера Илью Помазуна. Права на вратаря принадлежат ЦСКА, который готов отозвать 27-летнего футболиста из аренды, чтобы продать его в «Спартак» на постоянной основе.

«Он точно не сильнее Селихова с Максименко. И одно дело стоять в «Урале», а другое дело играть до ошибки, тем более в московском «Спартаке», – приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Помазун в этом розыгрыше Российской премьер-лиги пропустил 28 голов в 18 матчах в составе «Урала». Илья смог выдать всего 4 сухих поединка в чемпионате.