​«Краснодар» может подписать бразильского форварда

До закрытия зимнего трансферного окна «Краснодар» может успеть подписать форварда из Бразилии. Речь идёт о Викторе Са, представляющем «Ботафого». О возможном трансфере рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

В конце марта Виктору Са исполнится 30 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 1,8 миллиона евро.

По ходу карьеры Виктор Са уже поиграл в Европе за несколько клубов, в частности за «Вольфсбург» в 2019-2021 годах.

Отметим, что «Краснодар» является лидером Российской премьер-лиги после восемнадцати сыгранных туров.