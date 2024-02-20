Наумов уверен, что Кучаев усилит «Пари НН»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника ЦСКА Константина Кучаева в «Пари НН».

«Кучаев — один из тех футболистов, которые недооценены. Одно время он очень здорово выглядел. Но разучиться играть нельзя. Видимо, череда травм у игрока повлияла на ситуацию», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Пари НН» является хорошей возможностью для Кучаева реанимировать карьеру. Кроме того, футболист станет усилением для нижегородцев, отметил Наумов.

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Пари НН» располагается на строчку ниже, имея в копилке 24 балла.