​«Дикие кабаны в центре города»: Лесовой рассказал, что его шокировало в Хайфе

Атакующий полузащитник Даниил Лесовой дал комментарий по поводу жизни в израильской Хайфе. Как известно, в зимнее трансферное окно футболист перебрался в местный «Маккаби» из московского «Динамо».

По словам Лесового, жизнь в Москве и Хайфе отличается, и в израильском городе ко многому нужно привыкнуть. В качестве примера футболист рассказал о… диких кабанах!

«Это не бытовая вещь, но вот маленький пример: здесь ты можешь идти по улице в центре города и встретить дикого кабана. Я читал об этом, думал, что бывает, наверное, но раз в год и то увидит далеко не каждый. А на деле оказалось, что мы их встречали по два-три раза в неделю. Были с женой в шоке», - цитирует Лесового «Спорт-Экспресс».

В четверг «Маккаби» из Хайфы проведёт ответный матч против «Гента» на выезде в рамках стыкового раунда Лиги Европы. Первую игру «Маккаби» выиграл с минимальным счётом 1:0.