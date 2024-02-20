Фильцов считает, что «Краснодар» заслужил первое место в РПЛ

Экс-голкипер «Краснодара» Александр Фильцов высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«У «быков» на сегодня преимущество маленькое, но мне хочется, чтобы «Краснодар» занял первую строчку. Для нашей лиги новый чемпион будет украшением. «Краснодар» заслужил первое место в РПЛ», — приводит слова Фильцова Legalbet.

По итогам 18 сыгранных туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. На второй позиции идет «Зенит», в копилке которого 36 зачетных баллов.

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.