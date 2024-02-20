Защитник Леон Классен отказался уходить из «Спартака» в аренду в зимнее трансферное окно. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашим данным, 23-летний Классен хочет ещё раз попробовать попасть в основную обойму команды и приносить пользу «Спартаку». Если закрепиться защитнику снова не удастся, он покинет московский клуб.

В сезоне 2023/2024 Леон Классен провёл за «Спартак» семь матчей. В них защитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что после восемнадцати туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.