Стало известно, почему Макарчук отказался переходить в «Зенит»

Крайний защитник «Сочи» Артём Макарчук отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит». Об этом рассказали в «СБГ Шоу».

По данным источника, «сине-бело-голубые» были готовы выделить на покупку 28-летнего россиянина пять миллионов евро. Сообщается, что Макарчук отказался от трансфера, потому что не захотел сидеть на скамейке под Дугласом Сантосом.

В текущем сезоне Макарчук принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт защитника с «Сочи» рассчитан до предстоящего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Макарчука в два с половиной миллиона евро.