Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, почему Макарчук отказался переходить в «Зенит»

20 Февраля 2024 • 14:06 Комментировать

Крайний защитник «Сочи» Артём Макарчук отказался от перехода в санкт-петербургский «Зенит». Об этом рассказали в «СБГ Шоу».

По данным источника, «сине-бело-голубые» были готовы выделить на покупку 28-летнего россиянина пять миллионов евро. Сообщается, что Макарчук отказался от трансфера, потому что не захотел сидеть на скамейке под Дугласом Сантосом.

В текущем сезоне Макарчук принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт защитника с «Сочи» рассчитан до предстоящего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Макарчука в два с половиной миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Артём Макарчук трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» ​«Барселона» выбрала нового тренера Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе Де Хеа решил, где продолжит карьеру
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
14:49 · Россия. Премьер-лига
Наумов уверен, что Кучаев усилит «Пари НН»
14:43 · Россия. Премьер-лига
​«Дикие кабаны в центре города»: Лесовой рассказал, что его шокировало в Хайфе
14:41 · Россия. Премьер-лига
Фильцов считает, что «Краснодар» заслужил первое место в РПЛ
14:24 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «По матчу со «Спартаком» мы сможем объективно судить о «Зените»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Если с таким составом «Зенит» не выиграет чемпионат, это будет что-то совсем из ряда вон выходящее»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Макарчук отказался переходить в «Зенит»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал слабые места «Зенита»
13:54 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» подписал марокканского полузащитника официально
13:35 · Россия. Премьер-лига
Лесовой: «Маккаби» в РПЛ шёл бы в пятёрке»
13:24 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» сообщили о переговорах с Ганчаренко по новому контракту
13:19 · Россия. Премьер-лига
Лесовой ответил на вопрос об игре за сборную Израиля
13:11 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Не знаю, как Глебов будет играть в «Спартаке», но для «Ростова» – он топовый футболист»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Кучаев как футболист давно потерялся»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ
12:36 · Россия. Премьер-лига
Овчинников оценил амбиции Юрана
Все новости
Рекомендуем