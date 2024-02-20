Марокканский полузащитник Мохамед Амин Талал продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Футболист перебрался из молдавского «Шерифа» в грозненский «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

«Приветствуем Мохамеда Амин Талала, желаем ему хороших игр и побед с «Ахматом», - говорится в публикации клуба из Грозного.

В текущем сезоне Талал поучаствовал в 24 поединках во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 17 баллов и находится на 13-й позиции в турнирной таблице.