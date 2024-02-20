Лесовой: «Маккаби» в РПЛ шёл бы в пятёрке»

Хавбек московского «Динамо» Даниил Лесовой, который на правах аренды играет за «Маккаби» (Хайфа), сравнил чемпионаты Израиля и России.

«Думал, разница по сравнению с РПЛ большая, но это оказалось не так. Уровень сопоставим. Мой новый клуб «Маккаби» (Хайфа), думаю, в России точно шел бы в пятерке», - передает слова российского полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Лесовой сменил «Динамо» на «Маккаби» в зимнее трансферное окно. За израильский коллектив полузащитник провел три поединка, в которых не отметился результативными действиями.