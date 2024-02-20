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В «Урале» сообщили о переговорах с Ганчаренко по новому контракту

20 Февраля 2024 • 13:24 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

«Урал» приступил к переговорам с главным тренером команды Виктором Ганчаренко о продлении контракта. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.

«Приступили ли мы к разговору о новом контракте? Уже приступили, больше ничего не скажу», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, действующее соглашение 46-летнего специалиста с «Уралом» рассчитано до середины нынешнего года.

После 18 туров РПЛ команда из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Отметим, что Ганчаренко руководит «Уралом» с августа 2022 года, ранее он работал в «Краснодаре», «Уфе» и «Кубани».

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