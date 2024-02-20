Лесовой ответил на вопрос об игре за сборную Израиля

Хавбек московского «Динамо» Даниил Лесовой, ныне выступающий на правах аренды за «Маккаби» (Хайфа), ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную Израиля.

«Надо набирать форму, вливаться в коллектив. О том, что будет через полгода или год, о сборной, можно выступать за нее или нельзя, хотелось бы мне этого или нет, - даже не задумывался», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Лесовой перебрался из «Динамо» в «Маккаби» в зимнее трансферное окно. Полузащитник принял участие в трех поединках израильской команды, не отметившись голевыми действиями.