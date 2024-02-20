Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Кучаев как футболист давно потерялся»

20 Февраля 2024 • 12:58 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев высказал мнение о переходе полузащитника «армейцев» Константина Кучаева в «Пари НН» на правах аренды.

«Кучаев как футболист давно потерялся, поэтому мы его практически не видим на поле. Надеюсь, Юрану удастся реанимировать Кучаева. На данный момент его приобретение не выглядит как усиление», - передает слова Корнеева «Чемпионат».

Напомним, что арендное соглашение Константина с нижегородским клубом рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В текущей игровой кампании полузащитник провел 15 поединков за ЦСКА, не отметившись голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Корнеев Константин Кучаев Пари НН ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» ​«Барселона» выбрала нового тренера Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе Де Хеа решил, где продолжит карьеру
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
13:24 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» сообщили о переговорах с Ганчаренко по новому контракту
13:19 · Россия. Премьер-лига
Лесовой ответил на вопрос об игре за сборную Израиля
13:11 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Не знаю, как Глебов будет играть в «Спартаке», но для «Ростова» – он топовый футболист»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Кучаев как футболист давно потерялся»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ
12:36 · Россия. Премьер-лига
Овчинников оценил амбиции Юрана
12:32 · Россия. Премьер-лига
В АПОЭЛе не хотят отпускать Далсиу в «Ахмат»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Лесовой высказался о возможном возвращении в «Динамо»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Лесовой рассказал, почему принял решение уйти из «Динамо»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Всё у Кучаева в «Пари НН» должно получиться»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо: «Нобоа - легенда РПЛ»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «ЦСКА не может играть только воспитанниками»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Семак — о Марио Фернандесе: «Его состояние достаточно хорошее на сегодняшний день»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Дзюба помог «Локомотиву» победить со счётом 11:1
11:32 · Россия. Премьер-лига
Алдонин — о Кучаеве: «Думаю, «Пари НН» с его приходом может стать сильнее»
Все новости
Рекомендуем