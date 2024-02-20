Корнеев: «Кучаев как футболист давно потерялся»

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев высказал мнение о переходе полузащитника «армейцев» Константина Кучаева в «Пари НН» на правах аренды.

«Кучаев как футболист давно потерялся, поэтому мы его практически не видим на поле. Надеюсь, Юрану удастся реанимировать Кучаева. На данный момент его приобретение не выглядит как усиление», - передает слова Корнеева «Чемпионат».

Напомним, что арендное соглашение Константина с нижегородским клубом рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В текущей игровой кампании полузащитник провел 15 поединков за ЦСКА, не отметившись голевыми действиями.